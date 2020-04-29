ذوو رموز النظام السوداني السابق يحتجون على تفشي كورونا في سجن كوبر

نظم أبناء المعتقلين من رموز النظام السابق في السودان، وقفة احتجاجيه اليوم الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم بعد تفشي وباء فيروس كورونا داخل سجن كوبر في الخرطوم، الذي يقبعون فيه.

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يأتي هذا الاحتجاج بعد أن أعلن حزب المؤتمر الوطني "المحلول" في بيان له مساء أمس الأربعاء أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة أحمد محمد هارون، رئيس الحزب السابق بفيروس كورونا في سجنه.

وحمل الحزب السطات الانتقالية المسؤولية كاملة عن سلامة هارون وغيره من السجناء وحياتهم، معتبرا أن "وصول العدوى إليهم برغم منع حتى أسرهم من زيارتهم لعدة أسابيع أمر مريب، ويستوجب التحقيق العاجل حول وجود مخطط لتصفيتهم بهذا المرض".

المصدر: RT