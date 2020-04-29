"قسد" تدين تفجير عفرين

دان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التفجير الدموي الذي استهدف أمس الثلاثاء مدينة عفرين شمالي سوريا، محملا "سياسة الدمار" التركية المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي.

وكتب عبدي عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ما حدث في عفرين يوم أمس، عمل إرهابي مدان، تسبب في إزهاق أرواح بريئة".

وأضاف: "هذا العمل الإجرامي هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة السلام والزيتون".

ماحدث في عفرين يوم أمس، عمل ارهابي مدان، تسبب في ازهاق أرواح بريئة.



هذا العمل الاجرامي هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة السلام والزيتون. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) April 29, 2020

وفي وقت سابق، استنكر "مجلس سوريا الديمقراطية" هجوم عفرين، وحمل تركيا والفصائل المتحالفة معها المسؤولية عنه.

من جانبه، عبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، عن إدانته لتفجير عفرين "الذي نفذه إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

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واعتبر أوقطاي في تغريدة عبر "تويتر" أن "كل من يدعم منظمة بي كا كا/ي ب ك الإرهابية ويشجعها عبر صمته، يده ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء والأطفال".

وحسبما أعلنت الدفاع التركية أمس فإن 40 شخصا بينهم 11 طفلا لقوا مصرعهم وأصيب 47 آخرون، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع مزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة السورية.

المصدر: RT