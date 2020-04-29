السعودية: توقيف أجنبي ادعى ابتكاره لقاحا ضد كورونا بهدف النصب لكسب المال

ألقت الشرطة السعودية القبض على أجنبي مقيم بشكل غير شرعي في المملكة، زعم أنه تمكن من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بهدف كسب المال.

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وقالت شرطة منطقة الرياض في بيان اليوم، إنه تم إلقاء القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة بعدما انتحل صفة "ممارس صحي" وادعى تمكنه من ابتكار لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم في وادي الدواسر مخالف لنظام الإقامة انتحل صفة "ممارس صحي" ويدعي توفير لقاح ضد فايروس "كورونا". pic.twitter.com/3ldJV3By8M — الأمن العام (@security_gov) April 28, 2020

​وأكد أن هذا الشخص: "انتحل صفة ممارس صحي وادعى تمكنه من ابتكار لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد، وقد ضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي بحوالي 3000 ريال".

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم توقيف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية السارية، وتم تحويله إلى النيابة العامة إدراء المقتضى القانوني.

المصدر: صحف شعودية