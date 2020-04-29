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السعودية تبدأ دراسة جينية لتحديد العوامل الوراثية في المجتمع لمواجهة فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تبدأ دراسة جينية لتحديد العوامل الوراثية في المجتمع لمواجهة فيروس كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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أطلقت "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" مبادرة لدراسة وتحديد العوامل الوراثية المسببة لتباين أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند أفراد المجتمع السعودي.

وأعلنت أنها تعمل بالشراكة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، على إعداد دراسة لتحديد العوامل الوراثية المسببة لتباين أعراض الإصابة بمرض كورونا، عند أفراد المجتمع السعودي.

وقال رئيس "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، أنس بن فارس الفارس، إن الخبراء سيدرسون التسلسل الجيني لحاملي فيروس كورونا، لفهم العوامل الجينية المؤدية إلى اختلاف شدة الإصابات بين السعوديين.

بدوره أوضح المدير العام التنفيذي للمركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عبد الله القويزاني، أن هذه المبادرة هي امتداد لعدد من المبادرات الأخرى، تهدف إلى تحديد العوامل الوراثية، التي قد يكون لها دور في فهم وتفسير اختلاف درجات الحالة المرضية للمصابين بمرض كورنا من جوانب متعددة.

المصدر: عكاظ

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