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الشرطة السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو لمواطن يفاخر بحيازته المسكر ويجاهر بالمعصية في رمضان

أخبار العالم العربي

الشرطة السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو لمواطن يفاخر بحيازته المسكر ويجاهر بالمعصية في رمضان
الرياض
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قالت الشرطة السعودية الثلاثاء إنها ألقت القبض على مواطن فاخر بحيازته للمسكر وجاهر بالمعصية وتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد، شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية بحسب المتحدث الإعلامي للشرطة عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

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