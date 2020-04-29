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السعودية.. إحباط عملية إجرامية والقبض على جميع عناصر المنظمة (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط عملية إجرامية والقبض على جميع عناصر المنظمة (فيديو + صور)
AFP
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الثلاثاء عن إحباط مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، والقبض على جميع عناصر المنظمة الإجرامية.

وأضافت المديرية أنها ضبطت المواد المخدرة والتي بلغت أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين، تم إخفاؤها في عبوات عشبة "المتة".

وأكدت المديرية أنه تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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