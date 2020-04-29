السعودية.. إحباط عملية إجرامية والقبض على جميع عناصر المنظمة (فيديو + صور)

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الثلاثاء عن إحباط مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، والقبض على جميع عناصر المنظمة الإجرامية.

وأضافت المديرية أنها ضبطت المواد المخدرة والتي بلغت أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين، تم إخفاؤها في عبوات عشبة "المتة".

إحباط عملية إجرامية منظمة لتهريب أكثر من ١٩ مليون قرص إمفيتامين ، والقبض على جميع عناصرها داخل #المملكة.#مكافحة_المخدرات#واس_عامpic.twitter.com/np6rwFVi6k — واس العام (@SPAregions) April 28, 2020

وأكدت المديرية أنه تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.

إحباط عملية إجرامية منظمة لتهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين، والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة.#مكافحة_المخدراتpic.twitter.com/8DecfbOizq — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 28, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية