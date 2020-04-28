واشنطن تدين تفجير عفرين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا

دانت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء تفجير عفرين ودعت إلى وقف إطلاق النار في سوريا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس إن الهجوم "حصد أرواح أشخاص كانوا يتسوقون استعدادا لإفطار رمضان".

وأعلنت في بيان: "التقارير الأولية تشير إلى أن الكثير من الضحايا كانوا مدنيين وبينهم أطفال". وكررت دعوة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى سوريا. وأضافت "مثل هذه الأعمال الشريرة الجبانة غير مقبولة من أي طرف في الصراع".



وكان تفجير استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين، شمال غربي سوريا، بالقرب من مقر التجنيد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن ما لا يقل عن 40 مدنيا، بينهم 11 طفلا، قتلوا جراء التفجير.

وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مسؤولية الهجوم.

من جانبه، استنكر "مجلس سوريا الديمقراطية" التفجير، محملا تركيا والفصائل المتحالفة معها المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: رويترز + وكالات