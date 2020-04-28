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مصر.. مريضة تنقل كورونا إلى مستشفى جامعة المنصورة

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مصر.. مريضة تنقل كورونا إلى مستشفى جامعة المنصورة
Reuters
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أعلنت جامعة المنصورة، أنه تمت ملاحظة ارتفاع الحرارة لدى إحدى المريضات التي دخلت قسم الأعصاب بمستشفى الجامعة الرئيسي بتاريخ 22 أبريل الجاري، مما أثار الشبهة بإصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت الجامعة، أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة وأخذ المسحات اللازمة بواسطة فريق الترصد ومكافحة العدوى، وتبين نتيجة ذلك إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل.

وأكدت الجامعة، أنه تم أخذ مسحات من المخالطين لها بالقسم تباعا على دفعات، وتبين إصابة مجموعة من المخالطين للحالة من المرضى وهيئة التمريض والأطباء المقيمين وتم نقلهم جميعا للعزل.

وبناء على ما سبق قرر أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الثلاثاء، إغلاق مبنى الباطنية الخاصة بمستشفى الجامعي الرئيسي بالكامل بجميع أقسامه كإجراء احترازي والذي يضم أقسام الأعصاب والمتوطنة والصدر والجلدية، مع عزل جميع العاملين فيه احترازيا لحين فحص المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لكافة العاملين والأطقم الطبية.


ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

 

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