فرنسا: مستعدون لدعم لبنان وحكومته في الإصلاحات

اعلنت فرنسا، عن استعدادها لدعم الحكومة اللبنانية في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، استجابة للأزمة التي يواجهها البلد ولمصلحة جميع اللبنانيين.

وأشار بيان للخارجية الفرنسية إلى أنه "لا بد من اتخاذ تدابير ملموسة وذات مصداقية بسرعة لتلبية توقعات اللبنانيين واستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني".

واندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين بطرابلس شمالي لبنان، إثر مقتل شاب نتيجة صدامات وقعت مساء الاثنين، فيما شهدت مناطق لبنانية عدة موجة احتجاج جديدة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

وتحولت التظاهرات الاحتجاجية ليلا في طرابلس إلى أعمال شغب وإحراق للمصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني بالزجاجات الحارقة.

وأفاد بيان للجيش بإصابة 54 شخصا خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات في مختلف المناطق بينهم 40 عسكريا، إثر أحداث طرابلس الاثنين.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان ظهر أمس الاثنين، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

المصدر: RT + وكالات