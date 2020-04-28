دار الإفتاء المصرية تدين تفجير عفرين السورية وتحذر من أطماع تركيا بالمنطقة

دان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، التفجير الذي هز اليوم مدينة عفرين شمال غربي سوريا، محذرا من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية.

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واتهم مرصد الإفتاء القوات الموالية للجيش التركي بتنفيذ الهجوم الذي استهدف السوق الشعبي في عفرين، بتفجير صهريج وقود.

وأكد في بيان أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكا صريحا وصارخا للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في مناطق سورية.

وحذر المرصد من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية وسط صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كل من سوريا وليبيا، ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى.

ودعا إلى الوقوف بحزم في وجه ما وصفه بـ"المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض" والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة.

كما دعا المرصد المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية للقيام بواجبها تجاه الشعب السوري، ووقف آلة الحرب التركية التي تسعى لتنفيذ مخططات وأطماع أنقرة دون النظر إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي السورية.

المصدرRT

ناصر حاتم