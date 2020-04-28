وزير الأوقاف المصري ينفي فتح المساجد خلال أيام

نفى وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنباء تحدثت عن عزم الوزارة فتح المساجد خلال الأيام المقبلة عقب أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة.

وقال جمعة، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن "هناك شكاوى عدة وردت إليه، جراء قيام البعض بإذاعة القرآن الكريم، عبر مكبرات صوت تسببت في إزعاج الأخرين، ولذلك قمنا بوضع ضوابط لذلك، الأمر الذى دفع أعداء مصر إلى استغلال الأمر من أجل تنفيذ أغراضهم".

وأضاف، أن "الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأعداء الوطن، سوف يستغلون النية الصادقة والطيبة لدى المصريين لتحقيق أهدافها، وعلى الجميع التنبه لذلك"، متابعا "قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يطبق بحزم على كل المخالفين".

وأكد وزير الأوقاف، أنه شاهد حمله عبر "الفيسبوك"، من قبل حسابات وهمية، تقول إنه "سيتم فتح المساجد خلال أيام بعد اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة"، مشددا على أن ذلك "لا صحة له مطلقا".

وتابع: "نحن نتمنى وكل إنسان مسلم، أن تفتح المساجد، ولكن ذلك مرهون بزوال العلة التي تشكل خطرا على المصلين، والتعليق مستمر لحين زوال الوباء حتى نحافظ على صحة المصريين".

وحذر جمعة، من الانسياق وراء الحملة المسعورة التي تروج لشائعات لا أساس لها من الصحة، موضحا: "بعد أن يأتي لنا خطاب من وزارة الصحة أن التجمعات لا تشكل خطرا سنفتح المساجد".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT