مؤلف "حارس القدس" لـRT: ثمة من اختلق قصة ليتحدث عن "قضية اليهود في الخليج" والتطبيع خيانة

قال الكاتب السوري ومؤلف مسلسل "حارس القدس" حسن م يوسف، إن نص العمل كان جاهزا منذ نحو عامين، وأنه بالتالي ليس في مواجهة مع أي عمل آخر.

وحول ظهور عدة مسلسلات تتحدث (باتجاهات متناقضة) عن قضية الصراع العربي الإسرائيلي ودلالة ذلك، قال يوسف لـRT إن "حارس القدس" (الذي يروي سيرة المطران هيلاريون كبوجي)، انطلق كفكرة إثر رحيل كبوجي، حيث اقترحت مديرة المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي آنذاك ديانا جبور كتابة مسلسل عن حياته "نظرا لمكانة الرجل وتاريخه".

وأضاف يوسف أن نص العمل أنجز منذ فبراير 2018، وبالتالي كما وأن صناع العمل لم يختاروا الموضوع بل إن الحدث (رحيل كبوجي) هو الذي فرضه، بخلاف الأعمال الأخرى المتخيلة، بمعنى أن ثمة من اختلق قصة ليتحدث عن "قضية اليهود في الخليج".

وحول تقييمه لهذا العمل، وما يثار حوله من انتقادات بسبب دعمه للتطبيع مع إسرائيل، يقول يوسف إنه لم يشاهد المسلسل، وبالتالي لا يستطيع التحدث عنه، إلا أنه تحدث بشكل عام عن التطبيع وقال إن "التطبيع مع العدو الذي يحتل أرضنا ويمارس الإذلال المستمر لشعبنا هو جريمة وخيانة لدور المثقف وخيانة للحقيقة أيضا".

وردا على سؤال حول مشروعية طرح قضية اليهود في المجتمعات العربية، يقول يوسف "إننا لسنا ضد اليهودية كديانة، لكن أن تأتي لتعبر عن مظلومية يهودي في وقت تقوم فيه إسرائيل بانتهاكات وهي صاحبة أكبر سجن في العالم (غزة) فهذا نوع من الاستلاب والتملق للعدو، وهو في هذا الوقت شيء غير طبيعي وغير بريء، وبشكل عام هناك أناس حين لا يقدرون على عدوهم يتحولون إلى أتباع له".

وحول التأثير الذي يمكن أن تمارسه الدراما شعبيا، قال يوسف إن من الصعب تحديد ذلك، فالتأثير يختلف من موضوع لآخر، ويعتمد على حساسية المتلقي وحساسية الموضوع، وأحيانا يكون الموضوع حساسا جدا، لكنه يقع على متلق غير حساس، فيمر دون أن يثير شيئا، وأحيانا يكون المتلقي حساسا إلى درجة يخلق قضية من لا شيء، ومثالا على ذلك يتحدث يوسف عن الانتقادات التي تم توجيهها إلى مسلسل "حارس القدس" مثل التشكيك بمقولة "مسيحيتي وعروبتي توأمان".

وأكد يوسف أن تلك العبارة ككل والمواقف والكلام المنسوب لكبوجي موجودة وموثقة على لسان كبوجي وبالصوت والصورة.

المصدر: RT