"الأرصاد" المصرية تحذر من برودة ورياح نشطة محملة بالأتربة

حذرت الأرصاد الجوية المصرية من انخفاض درجات الحرارة غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد برودة شديدة ليلا مع زيادة سرعة الرياح في عدة مناطق.

وتوقعت الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد مناطق جنوب الصعيد وجنوب شبه جزيرة سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الأربعاء، رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة، محذرة من أن الريح ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت أن طقسا لطيفا سيسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقعت أن تتعرض البلاد لتشكل الضباب صباحا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة حيث سيتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما ستكون حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

المصدر: RT

ناصر حاتم