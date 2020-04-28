 
مباشر

الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في 4 محافظات سورية

أخبار العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في 4 محافظات سورية
Sputnik Mikhail Alaeddin
دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrjq

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الثلاثاء، عن مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها في سوريا على الحدود مع تركيا.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: الهدنة في إدلب صامدة والدوريات المشتركة مع تركيا شمال شرق سوريا مستمرة
الدفاع الروسية: الهدنة في إدلب صامدة والدوريات المشتركة مع تركيا شمال شرق سوريا مستمرة

وفي إيجاز صحفي، أكد رئيس المركز اللواء البحري أوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس سيروا دوريات جديدة بمسارات عدة في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، وأضاف أن طائرات روسية حلّقت في أجواء المنطقة، لمتابعة سير الدوريات.

وأكد أن المركز لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا من قبل الزمر المسلحة غير القانونية الموالية لتركيا. 

وأشار إلى استمرار قناة الاتصال التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التنسيق العملياتي بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا، والعسكريين الأتراك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا