مصر.. نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل واللي خايف يخليه في البيت"

تحدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قرارات الحكومة المصرية وحظر التجول، وأعلن عودته إلى مكتبه للعمل.

انا قررت راجع المكتب يوم الحد ...و اللى عايز ييجى ييجى و اللى خايف يقعد فى البيت .. كل واحد حر بس انا خلاص ..مش جبت آخرى ... لا عديت آخرى ..... و هراعى الاشتراطات كلها ٣ متر و كمامات و تعقيم الخ الخ ....

بس خلاص ....يا كده يا مستشفى نفسانى ... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 28, 2020

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وقال ساويرس في تدوينة عبر تويتر: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت أخرى.. وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم إلخ إلخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفسانى".

وكتب في وقت سابق، عبر حسابه على "تويتر"،: "لكل اللي شتموني وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها سؤال واحد بس بعد إذنكم.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟".

وكان ساويرس قد أثار الجدل، بدعوته لعودة الشباب إلى العمل، ليبقى كبار السن في المنازل كما هم، حفاظا على صحتهم، لأن الشباب يمكنهم تحمل هذا الفيروس، بينما يشكل خطورة على كبار السن.

المصدر: RT