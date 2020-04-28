 
مباشر

مصر تستأنف عمل بعض الخدمات في ظل أزمة كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تستأنف عمل بعض الخدمات في ظل أزمة كورونا
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrh0

أصدر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان توجيهات باستئناف عمل مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها.

إقرأ المزيد
مصر تعلن عن الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة بفيروس كورونا.. وتكشف نسبة الإصابة لكل مليون مواطن
مصر تعلن عن الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة بفيروس كورونا.. وتكشف نسبة الإصابة لكل مليون مواطن

وتعنى هذه الخدمات بمنح تراخيص عمل الأجانب، وشهادات القيد "كعب العمل"، وشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمراجعين.

وشددت التوجيهات على أنه إذا تطلب تقديم أحد الخدمات المذكورة وقتا يزيد عن 15 دقيقة، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن وتحديد موعد آخر في نهاية اليوم أو في اليوم التالي لاستلام معاملته أو الوثيقة المطلوبة، منعا للتكدسات والازدحام .

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا