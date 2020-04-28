مصر تستأنف عمل بعض الخدمات في ظل أزمة كورونا

أصدر وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان توجيهات باستئناف عمل مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها.

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وتعنى هذه الخدمات بمنح تراخيص عمل الأجانب، وشهادات القيد "كعب العمل"، وشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمراجعين.

وشددت التوجيهات على أنه إذا تطلب تقديم أحد الخدمات المذكورة وقتا يزيد عن 15 دقيقة، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن وتحديد موعد آخر في نهاية اليوم أو في اليوم التالي لاستلام معاملته أو الوثيقة المطلوبة، منعا للتكدسات والازدحام .

المصدر: RT