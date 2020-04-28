داخلية غزة تدعو إلى تجنب التجمعات: ما زلنا في مرحلة خطر

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا تزال سارية، مؤكدة أن القطاع لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إن الجهات المختصة تتابع تنفيذ تلك القرارات بشكل مستمر، مضيفا أن الأجهزة الشرطية كثفت منذ بداية شهر رمضان جهودها لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر الكريم، ومتابعة كل أماكن التجمعات، وتنظيم الأسواق لضمان منع الازدحام.

وأضاف أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية قامت على مدار الأيام الماضية، بزيارة كافة المنشآت الخاصة التي تقدم الخدمة للمواطنين، والتعميم عليها بإلزامية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية أثناء تقديم الخدمة، بما في ذلك المولات والمراكز التجارية والأسواق والمخابز والبنوك والمطاعم.

وأكد أنه تم توقيع تعهدات مكتوبة من قبل أصحاب هذه المنشآت الخاصة بالالتزام بتلك الإجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستمرار في التعامل بكل جدية مع هذه الحالة، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية، مشيرة إلى أن التقييمات لا تزال تشير إلى استمرار مرحلة الخطر في القطاع في ظل عدوى كورونا.

المصدر: RT