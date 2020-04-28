مصر.. وصية مؤثرة لطبيبة أصيبت بفيروس كورونا القاتل

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وصية مؤثرة لطبيبة من محافظة الشرقية تدعى منار سامي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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وكتبت الطبيبة المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد تأكد إصابتي بكورونا ولا راد لقضاء الله.. أوصيكم خيرا ببناتي.. أوصيكم خيرا ببناتي أوصيكم خيرا ببناتي.. والله لا يحزنني شيء سوي أنني غير مستعدة للقاء الله".

يذكر أن عددا كبيرا من الأطباء والممرضين في مصر، يتعرضون للإصابة بكورونا المستجد نظرا لاختلاطهم بشكل مباشر مع المصابين بالفيروس، أو تقديم خدمات لبعض المرضى قبل ظهور أعراض الإصابة عليهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية