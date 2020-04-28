السعودية تنتج نوعين من الكمامات الطبية

أعلنت جامعة حائل في السعودية، إطلاقها إنتاج نوعين من الكمامات بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد، ضمن خطة التحول الوطني 2020، وفي إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وينتج الكمامات عدد من منسوبي مركز تابع للجامعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، لاستخدامها في المستشفيات وعند الخروج من المنزل، وذلك للطلب المتزايد عليها، حيث جرى تصميمها وإنتاجها بناء على المعايير الطبية لإجراءات السلامة الاحترازية.

وأعلنت السعودية أمس الأحد، عن تمكن فريق هندسي سعودي من ابتكار جهاز يرصد المصابين بفيروس كورونا، ويصدر بيانات لا تقتصر فقط على قياس درجة الحرارة، تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المصدر: "سبق"