الصحة السورية تنشر معلومات حول توزع الإصابات بكورونا بين المحافظات

أطلقت وزارة الصحة السورية خدمة خاصة برصد انتشار كوفيد 19 في البلاد، وكشفت معلومات عن الإصابات وتوزعها.

وحسب البيانات التي نشرتها الوزارة، فقد تركزت معظم الإصابات المسجلة وعددها 43 في ريف دمشق، حيث تم تسجيل 30 حالة فيها، بينها حالة وفاة واحدة، تلتها محافظة دمشق بـ12 بينها حالتا وفاة، ثم درعا بإصابة واحدة.

وإضافة إلى توزع الإصابات حسب المحافظات، نشرت الوزارة معلومات حول الفئة العمرية والجنس وسبب الإصابة، ومعلومات حول المخابر المعتمدة ومراكز العزل والحجر.

المصدر: RT