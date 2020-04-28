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ارتفاع إصابات كورونا في لبنان تزامنا مع عودة الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان تزامنا مع عودة الاحتجاجات
Reuters MOHAMED AZAKIR
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي للإصابات إلى 717.

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وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان تزامنا مع عودة الاحتجاجات

وعادت الإصابات لترتفع بعدما توقفت في 21 فبراير الماضي، تزامنا مع عودة التظاهرات الاحتجاجية إلى لبنان في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويشهد سعر صرف الليرة اللبنانية تدهورا دراماتيكيا، حيث تخطى سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 آلاف ليرة، وهو سعر قياسي لم يتم تسجيله من قبل.

وكانت الحكومة اللبنانية مددت قرار التعبئة العامة لغاية 10 مايو المقبل، على أن تتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا.

المصدر: RT

 

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