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بالطبل والمزمار.. قرية مصرية تزف ممرضة كانت في الحجر الصحي (فيديو)

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بالطبل والمزمار.. قرية مصرية تزف ممرضة كانت في الحجر الصحي (فيديو)
قرية مصرية تستقبل ممرضة كانت في الحجر الصحي على حصان بالطبل والمزمار
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استقبلت قرية كفر أبو ناصر في محافظة الدقهلية بمصر، ممرضة بمعهد الأورام القومي بالطبل والمزمار، عقب خروجها من المستشفى بعد 14 يوما من الحجر الصحي، وشفائها من فيروس كورونا.

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وأعد أهالي القرية حصانا امتطته الممرضة صابرين ناجي الدسوقي، وعلى أنغام المزمار والطبل تجولت في عدد من شوارع قريتها، وسط حالة من الفرح والسرور بعودتها.

وقالت صابرين في تصريحات صحفية: "لم أتخيل أن يكون الاستقبال جميلا هكذا ولا أن يسعد الناس لرؤيتي".

وتابعت: "فكرة الزفة كانت من والدي، وعندما علم بسلبية المسحة الثانية جهز الطبل والمزمار، وحين وصلت امتطيت الحصان، وزفوني في القرية".

وقضت ياسمين 12 يوما في عزل كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبعدها جرى نقلها لمدة يومين في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة.

وكانت نتيجة المسحة الأولى إيجابية لفيروس كورونا، وجرى عزلها في كفر الزيات، وبعد أن تأكد سلبية المسحة الأخيرة غادرت المستشفى.

المصدر: وكالات

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