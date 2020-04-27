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الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة حربية تركية شرقي مصراتة

الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة حربية تركية شرقي مصراتة

أخبار العالم العربي

الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة حربية تركية شرقي مصراتة
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أفادت مصادر ليبية متطابقة بأن الجيش الليبي أسقط طائره تركية مسيرة بمنطقة الوشكة شرقي مصراتة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبي وبها قاعدة جوية للأغراض العسكرية والمدنية.

وكان الناطق باسم الجيش الليبي قد اتهم تركيا أكثر من مرة بأنها تستخدم قاعدة مصراته الجوية لارسال طائرات مسيرة وعتاد حربي لحكومة الوفاق.


وكان الناطق باسم الجيش الليبي قد أعلن عن إسقاط عدة طائرات مسيرة تركية خلال الأسابيع الماضية ولم تعلق حكومة الوفاق الوطني الليبي بالنفى أو التأكيد.

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المصدر: RT

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