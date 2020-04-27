البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات شطب السودان من قائمة الإرهاب

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين تناولا أيضا، المساعدات الأمريكية للسودان في مجابهة جائحة كورونا.

وأضافت أن الطرفين تطرقا إلى موقف السودان من مشروع القرار المتوقع في مجلس الأمن الدولي، والتعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلى الفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها.

المصدر: RT + وكالات