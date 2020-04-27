السفارة الأمريكية: نأسف لإعلان حفتر الانسحاب من اتفاق الصخيرات

أعلنت السفارة الأمريكية عن أسف الولايات المتحدة من إعلان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الانسحاب من اتفاق الصخيرات لحل الأزمة الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صدر اليوم الاثنين: "تعرب الولايات المتحدة الأمريكية عن أسفها لاقتراح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر أن التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

وأضافت السفارة أنها ترحب بأي فرصة لإشراك حفتر وجميع الأطراف الليبية في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدم في البلاد.

وتابعت: "في ظل استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك، ووباء فيروس كورونا الذي يهدد بحصد المزيد من الأرواح، نحث القوات المسلحة العربية الليبية على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف".

يتبع..