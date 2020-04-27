القاهرة.. تحويل مستشفى قصر العيني الفرنسي لمستشفى عزل لمصابي كورونا

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى قصر العيني الفرنسي، قد حوّل لمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المستشفى المذكور، سيخصص لخدمة المرضى بالفيروس، من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة.

وأوضح الخشت، أن اختيار المستشفى المذكور جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.

وقال، إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختيار العيني من بين 5 مستشفيات، وقد تم تجهيزه وإعداده وفق خطة مدروسة وضعها متخصصون.

ناصر حاتم

المصدر:RT