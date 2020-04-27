العراق: المواطنون لم يلتزموا بإجراءات الوقاية خلال الحظر الجزئي

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم الاثنين، عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية خلال الحظر الجزئي، فيما ألمحت إلى تشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان للجنة عقب اجتماعها برئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أن "التقييم الأولي لتخفيف إجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديدها وضمان الالتزام التام بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات".

ونقل البيان، عن عبد المهدي قوله: "الرأي في القرارات الصحية يكون لجهة الاختصاص، وهي وزارة الصحة وما يصدر عنها من توصيات".

وأشار البيان، إلى أن "اللجنة العليا استمعت إلى تقرير تفصيلي قدمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الواقع الصحي والاجراءات الوقائية والفحوصات وأعداد حالات الاصابات والوفيات والتعافي، وما تضمنه كتاب وزارة الصحة الموجه للجنة العليا من توصيات تتعلق بالحظر الجزئي وموضوع العراقيين العالقين في الخارج".

وبحسب البيان، "جرت مناقشة وتقييم رفع الحظر الجزئي للتجوال الذي بدأ العمل به الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أن "اللجنة لاحظت عدم التزام العديد من المواطنين بالإرشادات الصحية وحصول حالات تجمع وتزاحم في الأسواق ومركبات النقل وعدم لبس الكمامات في الأماكن العامة ما يعرض المواطنين لخطر الإصابة".

وحذرت اللجنة من "استمرار عدم الالتزام بالإرشادات الصحية"، وطالبت "بإصدار تعليمات مشددة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على الصحة العامة".

وأكد البيان، على أن "اللجنة نظرت في طلب السماح بمغادرة العراقيين المقيمين في دول العالم الأخرى والعودة إلى عوائلهم وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة خلال فترة انتشار الجائحة".

المصدر: RT