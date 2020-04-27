وزير المالية السوداني ينفي تأجير بورتسودان لدولة عربية

نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، صحة التقارير حول تأجير ميناء بورتسودان، لإحدى الدول العربية ولأجل طويل.

وشدد البدوي، في حسابه على تويتر على تأكيد وزارة المالية السودانية بعدم صحة هذه التقارير .

وقال: "تؤكد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن المعلومات المتداولة في بعض المواقع حول ميناء بورتسودان غير صحيحة".

The Ministry of Finance and Economic Planning affirms that the information circulating about Port Sudan is incorrect.



Port Sudan is an assets that belongs to the people of Sudan, which can only be dealt with through good governance, integrity and transparency. (1/2) https://t.co/OdQoMXqKae — Dr. Ibrahim Elbadawi (@MinElbadawi) April 26, 2020

وأضاف: "عليه نوضح أن هذا الملف شأن متعلق بأصول وممتلكات الشعب، ولا يمكن التصرف فيه إلا عبر مسار تتوفر فيه كافة شروط الحوكمة الرشيدة من نزاهة وشفافية".

المصدر: موقع راكوبة