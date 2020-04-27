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وزير المالية السوداني ينفي تأجير بورتسودان لدولة عربية

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وزير المالية السوداني ينفي تأجير بورتسودان لدولة عربية
AFP
صورة أرشيفية لميناء بوتسودان
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نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، صحة التقارير حول تأجير ميناء بورتسودان، لإحدى الدول العربية ولأجل طويل.

وشدد البدوي، في حسابه على تويتر على تأكيد وزارة المالية السودانية بعدم صحة هذه التقارير .

وقال: "تؤكد وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن المعلومات المتداولة في بعض المواقع حول ميناء بورتسودان غير صحيحة".

وأضاف: "عليه نوضح أن هذا الملف شأن متعلق بأصول وممتلكات الشعب، ولا يمكن التصرف فيه إلا عبر مسار تتوفر فيه كافة شروط الحوكمة الرشيدة من نزاهة وشفافية".

المصدر: موقع راكوبة

 

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