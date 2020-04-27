التعليم الإماراتية تتبنى 9 ضوابط للاختبارات النهائية

حددت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، تسعة ضوابط للتقييم الختامي عن بعد، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأشارت الوزارة إلى أن "الضوابط تشمل سبع مواد، هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء".

وأوضحت، أن "الاختبارات الختامية ستقتصر على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط، وتضمن دليل التقييم عن بُعد، الذي اعتمدته الوزارة أخيرا".

وتشمل هذه الضوابط "استخدام منصة "LMS"، وعدد مرات استخدام التطبيق، على أن لا يزيد عدد الأسئلة على 10 في كل مرة، ويمكن إعادة الاختبار للطالب بسبب الغياب، ويكون زمن الاختبار 20 دقيقة".

وحددت الضوابط "عدد الأسئلة 20 مفردة، في اختبارات جميع المواد لعدد من الصفوف، و25 مفردة في اختبارات صفوف أخرى، إضافة إلى أن زمن الإجابة يكون 30 دقيقة للصفوف كافة، ما عدا الصف 12 فلا يزيد زمن الإجابة في اختبار مادة الفيزياء لطلبته على 60 دقيقة".

وذكر الدليل أن الاختبار النهائي لمادة العلوم يطبق على طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، فيما تعتمد نتيجة الاختبار التكويني لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، في المادة ذاتها.

المصدر: "الإمارات اليوم"