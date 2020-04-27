الداخلية السورية: توقيف 140 شخصا خالفوا قرارات حظر التجول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف 140 شخصا، وإغلاق 426 محلا، بسبب مخالفة قرارات حظر التجول، وفتح المحلات في ظل قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل هذه المخالفات اعتبارا من 22 أبريل وحتى تاريخه، وأنها شملت جميع المحافظات.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي توقيف 187 شخصا وإغلاق 189 محلا بسبب المخالفات ذاتها.

يذكر أن الحكومة السورية أقرت أمس تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها سابقا والمتعلقة بمواجهة كورونا، إلا أنها أبقت حظر التجول الذي مددته حتى السابعة والنصف يوميا، بدءا من أول أيام رمضان.

كما أقرت إجراءات سمحت بموجبها لبعض الأنشطة التجارية يومين في الأسبوع ومددت ساعات السماح بالافتتاح من الثامنة وحتى الخامسة مساء.

المصدر: RT