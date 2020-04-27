سياسي عراقي يعيد نشر نص براءة عبد المهدي من حزب البعث بعد 56 عاما
نشر السياسي العراقي مشعان الجبوري، نص "براءة" رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الذي أعلن براءته من حزب البعث بإقرار خطي نشرته صحيفة رسمية عام 1964.
وكتب الجبوري تغريدة على حسابه في "توتير": "قبل أكثر من 57 عاما نشر العضو في حزب البعث عادل عبد المهدي البراءة من حزبه، وفي ذات البيان جامل القوميين الذين تولوا السلطة وانتقد الشيوعيين قبل أن ينضم إليهم لاحقا".
ايضاح وبراءة— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 26, 2020
قبل اكثر من ٥٧ عاما نشر العضو في حزب البعث عادل عبد المهدي البراءة من حزبه
وفي ذات البيان جامل القوميين الذين تولوا السلطة وانتقد الشيوعيين قبل ان ينضم اليهم لاحقاً!!
هل كان لهذا الانتقال بين الاحزاب علاقة في جعله أسوأ رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ؟ pic.twitter.com/HqeywBW8pr
وأضاف: "هل كان لهذا الانتقال بين الأحزاب علاقة في جعل عبد المهدي أسوأ رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة؟".
وأرفق تغريدته بنسخة من "البراءة" التي نشرها عبد المهدي منتصف أكتوبر من عام 1964 في صحيفة "الفجر الجديد".
المصدر: RT