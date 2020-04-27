سياسي عراقي يعيد نشر نص براءة عبد المهدي من حزب البعث بعد 56 عاما

نشر السياسي العراقي مشعان الجبوري، نص "براءة" رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي، الذي أعلن براءته من حزب البعث بإقرار خطي نشرته صحيفة رسمية عام 1964.

وكتب الجبوري تغريدة على حسابه في "توتير": "‏قبل أكثر من 57 عاما نشر العضو في حزب البعث عادل عبد المهدي البراءة من حزبه، وفي ذات البيان جامل القوميين الذين تولوا السلطة وانتقد الشيوعيين قبل أن ينضم إليهم لاحقا".

ايضاح وبراءة

قبل اكثر من ٥٧ عاما نشر العضو في حزب البعث عادل عبد المهدي البراءة من حزبه

وفي ذات البيان جامل القوميين الذين تولوا السلطة وانتقد الشيوعيين قبل ان ينضم اليهم لاحقاً!!

هل كان لهذا الانتقال بين الاحزاب علاقة في جعله أسوأ رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ؟ pic.twitter.com/HqeywBW8pr — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) April 26, 2020

وأضاف: "هل كان لهذا الانتقال بين الأحزاب علاقة في جعل عبد المهدي أسوأ رئيس وزراء منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة؟".

وأرفق تغريدته بنسخة من "البراءة" التي نشرها عبد المهدي منتصف أكتوبر من عام 1964 في صحيفة "الفجر الجديد".

المصدر: RT