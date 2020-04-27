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محكمة مصرية تلزم المراجعين بارتداء الكمامات

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محكمة مصرية تلزم المراجعين بارتداء الكمامات
Reuters
مصر
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أصدر رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، قرارا بإلزام مراجعي المحكمة بارتداء كمامات الوجه ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء في نص القرار: "نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار الحرص على الصحة العامة وسلامة جميع المتعاملين مع محكمة الإسكندرية الابتدائية ولبدء تشغيل جلسات إعلام الوراثة، لذلك ينبه عدم السماح لجميع المترددين على المحكمة من المتقاضين والمحامين الدخول إلى المحكمة بدون ارتداء كمامة الوجه".

وأشار رئيس المحكمة في قراره إلى تخصيص 2 من معاوني الخدمة لتنظيم دخول المحامين والمتقاضين والشهود لقاعة المحكمة لمنع الاكتظاظ.

وشدد رئيس المحكمة على ضرورة الالتزام بارتداء كمامة الوجه ووجود مسافات بين المتواجدين داخل القاعة وفقا لإجراءات السلامة.

المصدر: RT

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