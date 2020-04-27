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الصحة المصرية: تسجيل 20 حالة وفاة جديدة و248 حالة إيجابية بفيروس كورونا

الكويت والبحرين وقطر تعلن إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت والبحرين وقطر تعلن إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا
Globallookpress
الكويت
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أعلنت الكويت والبحرين وقطر عن إحصاءات جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا على أراضيها، حيث سجلت الكويت حالتي وفاة جديدتين، فيما شهدت قطر ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات اليومية.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين عن تسجيل 213 إصابة و206 حالات شفاء جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 3288 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1012، والوفيات 22 بعد تسجيل حالتين اليوم.

وأضافت الوزارة أن 2254 مصابا يتلقون العلاج حاليا، 64 منهم في وحدات العناية المركزة.

وبالمقارنة مع يوم أمس الأحد، ارتفع المعدل اليومي للإصابات في الكويت بواقع 30 حالة، حيث كان أمس عند مستوى 183، والسبت 278.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 957 إصابة جديدة، وبذلك وصل إجمالي الحالات النشطة التي تخضع للعلاج إلى 10168 حالة.

وقالت الصحة القطرية إنها لم تسجل أي وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وبقيت حصيلة الوفيات 10 حالات. 

بالمقابل تماثل 54 مصابا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1066. 

وتشير أرقام اليوم إلى أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في قطر مستمر في الارتفاع لليوم السادس على التوالي، إذ سجلت البلاد أمس الأحد 929 حالة جديدة، وقبلها 833.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، عن 61 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1482، في حين تعافى 29 شخصا منذ أمس، فيما قضى المرض على 8 أشخاص.

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المصدر: RT

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