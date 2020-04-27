الكويت والبحرين وقطر تعلن إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا

أعلنت الكويت والبحرين وقطر عن إحصاءات جديدة لإصابات ووفيات فيروس كورونا على أراضيها، حيث سجلت الكويت حالتي وفاة جديدتين، فيما شهدت قطر ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات اليومية.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين عن تسجيل 213 إصابة و206 حالات شفاء جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 3288 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 1012، والوفيات 22 بعد تسجيل حالتين اليوم.

وأضافت الوزارة أن 2254 مصابا يتلقون العلاج حاليا، 64 منهم في وحدات العناية المركزة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 213 حالة جديدة، وتسجيل 206 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 3288 حالة pic.twitter.com/g4ELkdeWa2 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) April 27, 2020

وبالمقارنة مع يوم أمس الأحد، ارتفع المعدل اليومي للإصابات في الكويت بواقع 30 حالة، حيث كان أمس عند مستوى 183، والسبت 278.

وفي قطر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 957 إصابة جديدة، وبذلك وصل إجمالي الحالات النشطة التي تخضع للعلاج إلى 10168 حالة.

وقالت الصحة القطرية إنها لم تسجل أي وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وبقيت حصيلة الوفيات 10 حالات.

بالمقابل تماثل 54 مصابا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1066.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/ZnnyAq8auG — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 27, 2020

وتشير أرقام اليوم إلى أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في قطر مستمر في الارتفاع لليوم السادس على التوالي، إذ سجلت البلاد أمس الأحد 929 حالة جديدة، وقبلها 833.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، عن 61 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1482، في حين تعافى 29 شخصا منذ أمس، فيما قضى المرض على 8 أشخاص.

وزارة الصحة تعلن عن تعافي 29 حالة إضافية وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و 3 حالات لمخالطين و 7 حالات من الخارج #معاً_ضد_الكورونا#كلنا_فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) April 27, 2020

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المصدر: RT