لبنان.. وزارة الاتصالات تباشر إجراءات استعادة قطاع الخلوي من "Alfa" و"touch"

أفادت قناة "LBCI" اللبنانية، الاثنين، بأن وزارة الاتصالات، قررت نقل إدارة شركتي الخلوي إليها، وذلك بعد انتهاء عقدي التشغيل مع ‏أوراسكوم "Alfa"، وزين "touch".

ونقلت القناة عن مصادر مقربة من وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط قوله، إنه "قرر مباشرة إجراءات استلام قطاع الخلوي ونقل إدارة الشركتين لوزارة الاتصالات"، كما قرر حواط البدء بإعداد دفتر شروط جديد واقتراحه على الحكومة برئاسة حسان دياب، وإجراء مناقصة عالمية وفقا للقانون.

تجدر الإشارة، إلى أن شركتي ألفا وتاتش تهيمنان على قطاع الاتصالات الخلوية في لبنان منذ سنوات، وقد تم تمديد عقدهما 7 مرات، في وقت يتهم الحراك الذي اندلع في 17 أكتوبر من العام الماضي، الشركتين بالفساد وسرقة ملايين الدولارات من اللبنانيين، مطالبا باسترداد القطاع إلى كنف الدولة.

وفيما تعد الاتصالات في لبنان من الأغلى في العالم، أدت الأزمة المالية التي شهدها لبنان مؤخرا، بالإضافة إلى التعبئة العامة التي جاءت بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، إلى امتناع "ألفا" التابعة لشركة أوراسكوم المصرية، عن دفع رواتب نحو ألف موظف بالشركة، وممارسة "تاتش" التابعة لشركة "زين" ومقرها الرئيسي في الكويت، الضغوط على الموظفين بأنها ستلغي عقود بعضهم.

المصدر: LBCI+ الأخبار