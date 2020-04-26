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كورونا.. أبوظبي تقرّ غرامة 5000 درهم عن الفرد لرب العمل المتخلف عن فحص موظفيه

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كورونا.. أبوظبي تقرّ غرامة 5000 درهم عن الفرد لرب العمل المتخلف عن فحص موظفيه
Reuters
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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميما إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة لتنفيذ التدابير الوقائية والتي تتضمن إجراء فحوص طبية للعاملين والأفراد عند الطلب.

وقالت الدائرة، إن التعميم جاء تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع للحد من انتشار فيروس كوفيد -19، وهو يستند لقرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

‏ويفرض التعميم غرامة 5000 درهم، في حال رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

المصدر:  .emaratalyoum

 

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