عبد المهدي: العراق يواجه كورونا بشجاعة ونجاح وبشهادة المنظمات الدولية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أن بلاده تواجه جائحة كورونا بشجاعة ونجاح ملحوظين، وبشهادة المنظمات الدولية.

وذكر بيان حكومي، أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، عقدت اجتماعا استثنائيا برئاسة عبد المهدي، الذي أكد أن العراق يتفوق على دول متقدمة في قلة أعداد المصابين والوفيات".

وأضاف البيان: "كنا من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية وأغلقنا الحدود في وقت مبكر وطبقنا حظر التجوال قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية تحول الفيروس إلى وباء عالمي، وحرصنا على نقل العراقيين العالقين في الخارج ونحن نستقبلهم يوميا ولا يمكن أن نترك أي مواطن عراقي أو نتخلى عن مسؤوليتنا رغم كل الصعوبات التي تواجهنا".

وأشاد بـ"التكافل والتضامن والوقفة الوطنية الموحدة لجميع العراقيين ومؤسسات الدولة ومواقف المرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني والعشائر وأصحاب المنابر والمحافظين وخلايا الأزمة".

وعن الوضع الاقتصادي، قال عبد المهدي: "على الرغم من الاعتماد على النفط وانهيار أسعاره، إلا أن المواد الغذائية متوفرة والموسم الزراعي هو أحد المفاخر والمكاسب المتحققة ومعدلات الإنتاج أفضل من العام الماضي".

وأضاف: "لولا هذا التقدم لواجهنا أوضاعا أكثر صعوبة، ونحن نصارح شعبنا عن التأثيرات الاقتصادية وعلينا وضع الحلول، وكيف أن هذه الصعوبات تحصل مع استمرار التصدي لعصابة داعش الإرهابية".

المصدر: RT