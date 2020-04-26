إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 14 مارس

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 مارس الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي.

وجاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: "تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 مارس الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة في أكبر تراجع بمعدل الإصابات اليومية منذ 20 أبريل الجاري".

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وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات المسجل اليوم الأحد أقل بكثير من 415 حالة وفاة سجلت أمس السبت، ويمثل هذت ثالث تراجع يومي على التوالي لعدد الوفيات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ 21 فبراير 26644 حالة، في ثانية أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

في حين بلغ إجمالي الإصابة المؤكدة بالفيروس 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

المصدر: وكالات