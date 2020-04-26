الحكومة السورية تخفف قيود العزل وتبقي على حظر التجول

شدد مجلس الوزراء السوري على أهمية استمرار حظر التجول المفروض، والحد من التجمعات خاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص.

وطالب المجلس جميع الوزارات بالبدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي، على أن تستمر نسبة الدوام 40 في المئة هذا الأسبوع، وزيادة نسبة الدوام تدريجيا وحسب المديريات الأكثر احتياجا لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء، أن المجلس كلف المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات "ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق".

وجدد المجلس التأكيد على كافة الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها بما يضمن شروط السلامة الصحية.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال العائدين من جميع الدول "وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة 14 يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية".

المصدر: RT