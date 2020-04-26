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سوريا.. إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 43

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سوريا.. إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات 43
العاصمة السورية - دمشق
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43.

وجاء في بيان عن الوزارة: "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 43 إصابة، كما تم شفاء ثلاث حالات من الإصابات بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 14، في حين بلغ إجمالي الوفيات 3".

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ورفعت السلطات السورية أمس السبت الحجر الصحي عن بلدة عين منين في ريف دمشق، حيث لم تسجل أي إصابة جديدة في البلدة منذ وفاة مصاب بالفيروس مطلع الشهر.

المصدر: وكالات

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