القنصلية السعودية في سيدني تحذر من رسائل نصية مشبوهة
Reuters Kacper Pempel
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حذرت القنصلية العامة للسعودية في سيدني اليوم الأحد الرعايا السعوديين في أستراليا، من التجاوب مع رسائل مجهولة تروج لمواعيد سفرهم.
وأشارت القنصلية إلى تلقيها عددا من الاتصالات من مواطنين سعوديين أفادوا بتلقيهم رسائل من مجهولين يروجون خلالها لمعلومات عن موعد السفر.
وأضافت: "تؤكد القنصلية على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل المجهولة التي تهدف للإشاعات والترويج لمعلومات غير صحيحة".
ودعت القنصلية السعوديين إلى اتّباع التعليمات الصادرة عنها حصرا، والاستفسار عند الضرورة عبر هاتف القنصلية.
المصدر: "سبق"