حكومة هادي: إعلان الانتقالي تمرد وانقلاب على اتفاق الرياض

حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وصولا "للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".

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واعتبرت الحكومة إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب "تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".

وجددت الحكومة دعوتها "للأشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات أو مشاريع هدامة".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا "الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية"، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

المصدر: RT