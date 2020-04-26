الداخلية المصرية تنفي فيديو اعتداء ضابط شرطة على سيدة

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، صحة فيديو بثته قناة فضائية موالية لـ"الإخوان"، وتؤكد فيه إحدى السيدات الاعتداء عليها من قبل ضابط شرطة بمحافظة الشرقية.

وأوضح مسؤول في مركز الإعلام الأمني، أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، وهو مقيم بدائرة المركز سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة وبحوزته قطعة سلاح ومخدرات".

وأضاف: "حال اصطحاب المذكور إلى المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت شقيقته بالصراخ في محاولة لمنع القوة من القبض عليه".

وأكد المسؤول الأمني، أن ما تم بثه "يأتي في إطار نهج جماعة الإخوان المحظورة، والقنوات الموالية لها في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأي العام".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: وزارة الداخلية المصرية