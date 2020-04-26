 
مباشر
عاجل
ولاية نيويورك تسجل 367 حالة جديدة في تراجع ملموس لمعدل الوفيات اليومي بكورونا

الحكومة الأردنية تحذر المواطنين من "التيك توك"

أخبار العالم العربي

الحكومة الأردنية تحذر المواطنين من
Reuters Dado Ruvic
ملصق إعلاني لتطبيق "التيك توك"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nqyq

أهابت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بأولياء الأمور، ضرورة متابعة أطفالهم والمراهقين أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت والاطلاع على ما يتم فتحه من تطبيقات.

ودعت الهيئة أولياء الأمور أيضا، إلى تتبع ما يتم نشره من قبلهم أو تداوله مع أصدقائهم عبر أي من التطبيقات التي يتم استخدامها من قبلهم من صور وفيديوهات ومحادثات.

وأشارت، إلى أنه "وفقا للإحصائيات الواردة من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الأردن فقد زاد استخدام تطبيق "التيك توك" منذ بداية أزمة كورونا بـ25 %، ولوحظت زيادة في استخدام التطبيق من فئة الشباب والمراهقين".

وبينت الهيئة، أن "التطبيق يمكن أي شخص من جمع البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وغيره بسهولة، وكذلك مقاطع الفيديو المصورة للمستخدم أو قام بمشاركتها ضمن تعليق".

وتنصح الهيئة بهذا الخصوص عدم إضافة المعلومات الشخصية على حساب تطبيق "التيك توك" أو أي تطبيق ترفيهي ما أمكن واستخدام إعدادات الخصوصية والأمان التي توفرها التطبيقات.

المصدر: "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا