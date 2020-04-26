الحكومة الأردنية تحذر المواطنين من "التيك توك"

أهابت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بأولياء الأمور، ضرورة متابعة أطفالهم والمراهقين أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت والاطلاع على ما يتم فتحه من تطبيقات.

ودعت الهيئة أولياء الأمور أيضا، إلى تتبع ما يتم نشره من قبلهم أو تداوله مع أصدقائهم عبر أي من التطبيقات التي يتم استخدامها من قبلهم من صور وفيديوهات ومحادثات.

وأشارت، إلى أنه "وفقا للإحصائيات الواردة من الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الأردن فقد زاد استخدام تطبيق "التيك توك" منذ بداية أزمة كورونا بـ25 %، ولوحظت زيادة في استخدام التطبيق من فئة الشباب والمراهقين".

وبينت الهيئة، أن "التطبيق يمكن أي شخص من جمع البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وغيره بسهولة، وكذلك مقاطع الفيديو المصورة للمستخدم أو قام بمشاركتها ضمن تعليق".

وتنصح الهيئة بهذا الخصوص عدم إضافة المعلومات الشخصية على حساب تطبيق "التيك توك" أو أي تطبيق ترفيهي ما أمكن واستخدام إعدادات الخصوصية والأمان التي توفرها التطبيقات.

المصدر: "خبرني"