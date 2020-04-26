مصر.. ضربة أمنية حاسمة ضد مصنعي ومروجي المخدرات (فيديو)

أعلنت الداخلية المصرية ضبط عناصر عصابة قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية، إلى مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى.

وأكدت الوزارة أنها صادرت كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

وجاء في بيان للوزارة أنه "استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وتصنيعها وترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوي السوابق الإجرامية في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم 6 أشخاص".

وأكد البيان أن العصابة تقوم بتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم 4 أفرادها بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا لذلك مكانا عبارة عن فيلا بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 260 مليون جنيه تقريبا.

ناصر حاتم ـ القاهرة





المصدر: RT