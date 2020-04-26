الكويت.. استمرار حبس مواطن مصري متهم باختراق حساب وكالة "كونا"

رفضت محكمة الجنايات بالكويت، إطلاق سراح المقيم المصري المتهم باختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ونشر خبر كاذب نسبه لوزير الدفاع الكويتي، عن سحب القوات الأمريكية من الكويت.

وكان جهاز أمن الدولة بالكويت قد أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد الاشتباه به في اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية، ونشر أخبار كاذبة منسوبة إلى وزير الدفاع الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح، تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن التحقيقات جارية مع المتهم، وستسند إليه تهمة "أمن دولة".

وخلص المصدر إلى أن التهمة في حال ثبوتها واكتمال أركان الجريمة ستكون خطيرة، نظرا لما تم القيام به من فعل أراد التسبب بأزمة كبيرة محليا وخارجيا.

المصدر: القبس



