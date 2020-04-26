الداخلية السعودية توضح قرار الرفع الجزئي لحظر التجول

شدد المتحدث باسم الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، على ضرورة الإبقاء على منع التجول الكامل لـ24 ساعة في مدينة مكة المكرمة، مع الاستمرار في منع التنقل بين كافة مناطق المملكة.

وقال الشلهوب في مؤتمر صحفي: "ضرورة استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف: "تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر".

وأكد الشلهوب استمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرها، والتجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول، مهيبا بالمواطنين والمقيمين، استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وشدد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن وزارة الداخلية لها حساباتها الرسمية.

وأعلنت السعودية رفعا جزئيا لحظر التجول في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مع إبقاء حظر التجول على مدار الساعة في مكة.

المصدر: "عكاظ"