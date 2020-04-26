الإمارات: عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 10 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأحد، الكشف عن إصابة 536 شخص بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات في البلاد الـ10 آلاف حالة.

وذكرت الوزارة على "تويتر"، أنها "أجرت أكثر من 35 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 536 حالة جديدة مصابة بكورونا، من جنسيات مختلفة".

أكثر من 35 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19” من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10,349 حالة#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد#كوفيد19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) April 26, 2020

وأضافت: "تم تسجيل شفاء 91 حالة جديدة، وتعافيهم بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات، ليبغل إجمالي حالات الشفاء في البلاد 1978 حالة".

وفاة خمس حالات لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19” خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 76 حالة #خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) April 26, 2020

وتابعت الوزارة: "سجلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، ليرتفع عدد الحالات إلى 76 حالة وفاة في عموم البلاد".

وأشارت إلى أن "حالات الوفاة المسجلة لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة".

المصدر: "وزارة الصحة الإماراتية - تويتر"