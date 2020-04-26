الحكومة السورية تقرر نقل تلاميذ الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للصف الأعلى

قرر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية اليوم، نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى.

وطلب المجلس من وزارة التربية وضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب مع بداية العام القادم.

وفي ما يخص شهادتي "التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعهما "طلب المجلس من وزارتي التربية والصحة التنسيق لتحديد الموعد المناسب لإجراء الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة من خلال زيادة عدد المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين الطلبة وتحقيق شروط السلامة الصحية لجميع الطلاب.

وبصدد دوام الجامعات، قرر المجلس تمديد تعليق دوام الجامعات العامة والخاصة والمعاهد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

المصدر: RT