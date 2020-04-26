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السودان.. 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

السودان.. 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات الوزارة اليوم الأحد، توزعت الحالات الجديدة بـ22 حالة في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية سنار، وحالة واحدة في ولاية شرق دارفور.

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وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي 237 حالة، والوفيات إلى 21، وبلغ العدد الكلي للمتعافين من الفيروس 20 شخصا

ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتأثرة حتى الآن هي الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر ، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، فيما لا تزال النسبة الأعلى للحالات في ولاية الخرطوم.

المصدر: RT

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