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إصابات كورونا في قطر تتجاوز الـ10 آلاف

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا في قطر تتجاوز الـ10 آلاف
Reuters
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شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد-19" في قطر ارتفاعا ملموسا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة و1012 حالة شفاء.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

وتمثل حصيلة إصابات اليوم في قطر ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (أي 833 إصابة).

المصدر: RT

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