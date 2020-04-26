إصابات كورونا في قطر تتجاوز الـ10 آلاف

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد-19" في قطر ارتفاعا ملموسا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة و1012 حالة شفاء.

ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/ONdKaNmv1g — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 26, 2020

وتمثل حصيلة إصابات اليوم في قطر ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (أي 833 إصابة).

المصدر: RT